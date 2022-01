«Pandemiestufe 1»: Polizei richtet erneut Corona-Krisenstab ein

Die Berliner Polizei hat die «Pandemiestufe 1» eingeleitet und erneut einen Corona-Krisenstab eingerichtet.

15 bis 30 Prozent des Personals fallen pandemiebedingt aus

Krankheitsbedingt fehlen 15 bis 30 Prozent des Personals, wie die Polizei am Montag (17. Januar 2022) mitteilte. In dieser ersten von drei Stufen geht es demnach um einen vorsorglichen Akt und innerbehördliche Maßnahmen. «Auswirkungen für die Menschen in Berlin sind nicht spürbar», teilte die Polizei mit. Demnach sind aktuell rund 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen infiziert oder vorsorglich in Quarantäne.