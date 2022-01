Berlin führt Corona-Testpflicht für Kita-Kinder ein

In den Berliner Kitas wird eine Corona-Testpflicht für Kinder eingeführt.

Drei Lolli-Tests pro Woche

Die neue Regelung gilt voraussichtlich ab dem 24. Januar 2022 für alle Kita-Kinder ab einem Jahr, wie die Bildungsverwaltung am Montag (17. Januar 2022) mitteilte. Dann sollen die kindgerechten Lolli-Tests in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Nötig sind den Angaben zufolge drei Tests pro Woche. Der Montag ist verpflichtend, die beiden anderen Tage werden durch die Kita festgelegt. Eltern bekommen die dafür benötigten Lolli-Tests von der Kita ausgehändigt. Sie sollen grundsätzlich zu Hause vorgenommen werden. Die Kitas können aber auch bestimmen, dass an einzelnen Tagen unter Aufsicht in der Einrichtung getestet werden muss.