Krankmeldungen und Quarantäne: BVG passt Busfahrplan an

Die stark gestiegenen Corona-Zahlen in Berlin beeinträchtigen nun auch das Nahverkehrsangebot.

Reduzierung des Busangebots um rund drei Prozent

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fahren ihr Busangebot von Mittwoch (19. Januar 2022) an werktags um gut drei Prozent zurück, wie die BVG am Freitag mitteilte. Hintergrund sei eine steigende Zahl von Krank- und Quarantänemeldungen. Am 24. Januar wird das Unternehmen sein Angebot nach eigenen Angaben vermutlich weiter anpassen. Die Fahrplananpassungen sollen zeitnah auch in die Routenplaner und Auskunftssysteme sowie die FahrInfo-App eingearbeitet werden.