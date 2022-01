Über 900: Anstieg der Corona-Inzidenz weiter ungebrochen

Berlin verzeichnet weiter einen deutlichen Anstieg der Corona-Inzidenz.

Inzidenzwert steigt von 856 auf 918

Der Wert lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag (13. Januar 2022) bei 918,6 nach 856,4 am Vortag. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Bundesweit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 427,7. Berlin hat im Ländervergleich einen sehr hohen Inzidenzwert. Nur in Bremen ist er nach den RKI-Daten mit 1349,2 noch höher.