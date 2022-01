Weiterhin viele Impfungen in Arztpraxen

Auch im neuen Jahr bleibt die Zahl der Corona-Impfungen in Berliner Arztpraxen auf hohem Niveau.

Sie lag in der ersten Januarwoche bei täglich rund 20.000, wie die Kassenärztliche Vereinigung Berlin auf Anfrage mitteilte. Am vergangenen Montag (10. Januar 2022) seien es 13.000, am Dienstag wieder gut 20.000 gewesen, sagte KV-Sprecherin Dörthe Arnold der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt beteiligen sich den Angaben zufolge berlinweit gut 2700 Praxen niedergelassener Ärzte an den Impfungen.

75,8 Prozent Erstimpfungen in Berlin

«Unser impfstärkster Monat überhaupt war der Dezember», sagte Arnold. «Da hatten wir 660.000 Impfungen in den Praxen. Da ging es richtig rund.» Der bis dahin stärkste Monat wiederum sei der vergangene Juni mit 570.000 Impfungen gewesen. Nach dem Corona-Lagebericht des Senats vom Mittwoch hat es berlinweit bisher insgesamt 6.930.392 Corona-Impfungen gegeben. 75,8 Prozent der Menschen in Berlin haben eine erste Impfung bekommen, 72,9 Prozent haben den Immunschutz von in der Regel zwei Impfungen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte am Dienstag, sie rechne damit, dass in Berlin in den nächsten Tagen eine Quote von 50 Prozent bei den Auffrischimpfungen erreicht werde.