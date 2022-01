Neues Informationsangebot gegen Corona-Verschwörungstheorien

Verschwörungstheorien und Fake News stoßen bei vielen Kritikern der Corona-Maßnahmen auf fruchtbaren Boden - die Berliner Landeszentrale für politische Bildung und die Amadeu Antonio Stiftung setzen dem jetzt ein neues Informationsangebot entgegen.

Publikation beantwortet 20 Fragen rund um das Thema

In einer Publikation werden unter dem Titel «Freiheitsrechte und Verschwörungserzählungen in Krisenzeiten» 20 Fragen rund um das Thema beantwortet, wie beide Institutionen am Montag (10. Januar 2022) mitteilten. Dabei geht es um Grundrechte, um gesetzliche Grundlagen für deren zeitweise Einschränkung oder auch um die Rolle von Regierung und Parlamenten in der Pandemie. Thematisiert werden überdies Verschwörungsglaube, Meinungsfreiheit oder der Beitrag, den die Wissenschaft in der Pandemie leistet.