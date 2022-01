Gote: Inzidenz-Anstieg deutet auf Omikron-Ausbreitung hin

Der sprunghafte Anstieg bei den Inzidenzzahlen in Berlin deutet aus Sicht von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) auf eine weitere Ausbreitung der Omikron-Variante hin.

Omikron-Anteil derzeit bei knapp 44 Prozent

«Das wird sicher weiter stark zunehmen, weil die Inzidenzen sprunghaft steigen», sagte sie dem «Tagesspiegel» (Samstag) mit Blick auf den Omikron-Anteil von knapp 44 Prozent an allen nachgewiesenen Infektionen. «Wir erhalten am kommenden Dienstag wieder neue Zahlen.» Allein von Freitag auf Samstag war die Corona-Inzidenz in Berlin laut Robert Koch-Institut von 511,5 auf 647,9 gestiegen. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Nach den Feiertagen lagen die Werte noch unter 300.