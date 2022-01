Corona-Lolli-Tests in Kitas ab Ende Januar

Die sogenannten Lolli-Schnelltests für Kita-Kinder sollen in Berlin ab Ende Januar zum Einsatz kommen.

Das kündigte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Montag (03. Januar 2022) in der RBB-«Abendschau» an. Nach ihren Worten sollen die in großer Zahl bestellten Corona-Schnelltests, die als leichter zu handhaben und als kindgerechter gelten, «in der vierten Kalenderwoche da sein».