Auf und Ab der Corona-Inzidenz: Daten weiterhin unvollständig

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin bei weiterhin unvollständigen Daten und Schwankungen in den vergangenen Tagen wieder gesunken und hat am Sonntag (02. Januar 2022) einen Wert von 264,9 erreicht.

Veröffentlichung: 02. Januar 2022

Letzte Aktualisierung: 02. Januar 2022

Am Vortag lag die Inzidenz laut dem Lagebericht des Berliner Senats noch bei über 280. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden.

Allerdings lagen am Sonntag nur aus drei Bezirken aktuelle Infektionszahlen vor. Der Senat wies weiter darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei. «Die dargestellten Fallzahlen haben somit eine begrenzte Aussagekraft», hieß es. Dies müsse bei der Einschätzung der aktuellen pandemischen Lage berücksichtigt werden. Demnach meldeten lediglich die Bezirke Neukölln, Spandau und Treptow-Köpenick am Samstag jeweils wenige Dutzend neue Infektionsfälle. Zusammen waren es 73. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie sind nach dem Bericht in Berlin damit 4016 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt gab es seither 331.305 registrierte Infektionen seit Beginn der Pandemie in der Hauptstadt.