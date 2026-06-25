Bunt und vielfältig: Berliner «Pride Month» startet

Mit Blick auf die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist eine «Queere Wahlarena mit den Spitzen der Politik» geplant. Am 24. Juli lädt die Marienkirche zu einem «CSD-Gottesdienst: Liebe braucht die Community». Ein weiterer Höhepunkt ist das Lesbisch-schwule Straßenfest in Schöneberg am 18. und 19. Juli. Am 23. Juli findet die «Canal Pride» statt: Zahlreiche Schiffe sind als Demonstration und Party auf der Spree unterwegs. Der «Dyke*March» Berlin - eine Demonstration für lesbische Sichtbarkeit - startet am Vorabend des Berliner CSD am 24.7.