Berlin wappnet sich gegen Cyberattacken bei der Wahl

Die Innenverwaltung weist auf die insgesamt fünf Wahlen zu Landesparlamenten in diesem Jahr hin, die auch ein Gradmesser für die Bundespolitik seien. "Insofern könnten fremde Mächte und Nachrichtendienste ein erhöhtes Interesse daran haben, auf das Wahlgeschehen - auch in Berlin - mittels Desinformations- und Einflussnahmekampagnen einzuwirken." Derzeit liegen der Innenverwaltung keine konkreten Erkenntnisse über gezielte Cyberangriffe vor. Weil die Stimmabgabe bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September analog erfolgt, seien direkte Manipulationen auf diesem Weg auch eher unwahrscheinlich.