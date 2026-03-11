Fachkräftestrategie 2035 beschlossen

Laut Arbeitsverwaltung gehen Fachleute davon aus, dass in den kommenden Jahren vor allem in der Informations- und Kommunikationsbranche, im Gesundheitswesen und im Bereich Erziehung und Bildung neue Arbeitsplätze entstehen. Die Zahl der Jobs im produzierenden Gewerbe und in der öffentlichen Verwaltung geht hingegen deutlich zurück. Prognostiziert wird demnach, dass bis zu rund 100.000 neue Arbeitsplätze zusätzlich entstehen. Gleichzeitig entfallen 87.000 Arbeitsplätze vollständig. Für rund 450.000 Arbeitsplätze gilt laut Arbeitsverwaltung, dass sich die Tätigkeiten durch Digitalisierung und zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) deutlich verändern werden und womöglich ersetzen lassen.