Görlitzer Park ab 1. März nachts geschlossen

© dpa
Alle Berliner Schulen mit schnellem Internet
In Berlin hat jetzt jede der rund 700 öffentlichen Schulen einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss für schnelles Internet. mehr
© dpa
© dpa
Die geplante nächtliche Schließung des Görlitzer Parks in Kreuzberg ist nun konkret vom Berliner Senat ab Sonntag angekündigt worden. Die Bauarbeiten an den neuen Zaunstücken und Eingangstoren seien beendet, «so dass wir ab dem 1. März den Görlitzer Park nachts schließen werden», sagte die zuständige Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) in der Sitzung des Abgeordnetenhauses.
Das gilt vom 23. September bis 13. Mai von 22 bis 6 Uhr und in den Sommermonaten vom 14. Mai bis 22. September von 23 bis 6 Uhr morgens. So steht es in der Allgemeinverfügung des Senats, die inzwischen veröffentlicht wurde. Dort heißt es zudem, für öffentliche Grün- und Erholungsanlagen, «die in einem kriminalitätsbelasteten Ort» liegen, könnten Beschränkungen auf bestimmte Benutzungsarten und Öffnungszeiten festgelegt werden.
Die Öffnungszeiten sollen an allen Eingängen «sichtbar und verständlich ausgehängt» werden, sagte Bonde. Zuständig für die Schließung und Öffnung der Tore sei ein privater Wachdienst. Er solle auch die Tore sichern, nachts im Park unterwegs sein und Menschen zum Verlassen auffordern. Bei Bedarf werde er auch das Ordnungsamt oder die Polizei informieren.