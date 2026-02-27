Görlitzer Park ab 1. März nachts geschlossen

Das gilt vom 23. September bis 13. Mai von 22 bis 6 Uhr und in den Sommermonaten vom 14. Mai bis 22. September von 23 bis 6 Uhr morgens. So steht es in der Allgemeinverfügung des Senats, die inzwischen veröffentlicht wurde. Dort heißt es zudem, für öffentliche Grün- und Erholungsanlagen, «die in einem kriminalitätsbelasteten Ort» liegen, könnten Beschränkungen auf bestimmte Benutzungsarten und Öffnungszeiten festgelegt werden.