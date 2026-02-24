Hermann Parzinger wird Kurator des Hauptstadtkulturfonds

"Hermann Parzinger hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als größte deutsche Kultureinrichtung fast 20 Jahre lang in herausragender Weise geführt und weiterentwickelt", sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. "Dass er nun Verantwortung beim Hauptstadtkulturfonds übernimmt, ist ein großer Gewinn für die Berliner Kulturszene und das Kulturleben in Deutschland insgesamt." Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson ergänzte: "Ich bin begeistert, dass ein Mann wie Hermann Parzinger diese so wichtige Aufgabe für uns übernimmt. Mit ihm als Kurator ist der Hauptstadtkulturfonds in besten Händen."