Wegner: "Berlin steht fest an der Seite der Ukraine"

Russland habe ein souveränes, freies und demokratisches Land überfallen, sagte Wegner. "Seitdem dauert dieser Angriff an: vier Jahre Krieg, vier Jahre Leid." Es seien aber auch vier Jahre des Widerstands, vier Jahre des Mutes, vier Jahre ungebrochener Hoffnung. Berlin will am Dienstagabend aus diesem Grund das Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine erstrahlen lassen. "Gerade jetzt gilt es, unsere Verbindungen weiter zu vertiefen – auf allen Ebenen", kündigte Wegner an. "Berlin und Kiew verbindet eine enge Städtepartnerschaft. Diese Partnerschaft füllen wir mit Leben – solidarisch, entschlossen und im festen Glauben an eine freie und friedliche Zukunft der Ukraine."