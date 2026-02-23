Berlin-Monitor: Zustimmung zur Demokratie sinkt

Kiziltepe will bis zum Sommer ein Landesgesetz zur Förderung der Demokratie unter Dach und Fach bringen. Damit wäre Berlin das erste Bundesland, das diesen Schritt geht. "In Zeiten, in denen unsere Demokratie immer öfter angegriffen wird, setzt Berlin mit dem Landesdemokratiefördergesetz ein klares Zeichen", sagte die SPD-Politikerin auf dpa-Anfrage. Bereits seit Ende Januar läuft die in solchen Fällen übliche Anhörung beteiligter Verbände. Die Vorlage für den Gesetzentwurf soll im Mai erstellt und danach im Senat eingebracht werden. Die Sozialverwaltung, die für die Themenbereiche Vielfalt und Antidiskriminierung zuständig ist, geht davon aus, dass es bei der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause am 2. Juli im Abgeordnetenhaus beschlossen wird.