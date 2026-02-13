Olympia-Bewerbung: Berlin will mit internationaler Strahlkraft punkten

Nach dem Motto «Olympia wirkt vor Ort» wollen die Olympia-Befürworter den Bürgerinnen und Bürgern den Mehrwert der Spiele verdeutlichen. «Wir wollen diese Spiele in alle Bezirke tragen», erklärte Wegner. Der Breitensport soll in allen Teilen der Hauptstadt von den Spielen profitieren. Der DOSB wird dann am 26. September in einer außerordentlichen Sitzung in Baden-Baden über den deutschen Bewerber entscheiden. Neben Berlin bewerben sich München, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region. Unklar sind immer noch die fehlenden Parameter vom Internationalen Olympischen Komitee für eine Bewerbung sowie der Zeitpunkt. Deshalb bewirbt sich der DOSB für die Spiele von 2036, 2040 und 2044.