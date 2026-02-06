Viele tote Schwäne: Vogelgrippe zirkuliert weiter

Kranke oder tote Tier sollten auf keinen Fall angefasst werden, rät die Verwaltung, auch einzelne Federn nicht. Wer tote oder erkrankte Kraniche, Wasser-, Raben- oder Greifvögel findet, sollte den Fund der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirks melden. Der derzeit vornehmlich auftretende Subtyp H5N1 ist in der Vergangenheit in Einzelfällen bei engem Kontakt mit erkrankten Vögeln auch auf den Menschen übertragen worden und hat teils zu Erkrankungen geführt – die Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher jedoch nicht nachgewiesen, wie die Behörde erklärt.