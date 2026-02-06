Aktuelle Sprache: Deutsch

Viele tote Schwäne: Vogelgrippe zirkuliert weiter

Vogelgrippe

Laut der Verbraucherschutzverwaltung gibt es eine auffällig hohe Zahl an infizierten Schwänen (Archivbild).

© dpa

Erneut sind zahlreiche Kraniche, Schwäne und andere Wasservögel in Berlin und Brandenburg an der Vogelgrippe gestorben.

Zuletzt wurden 14 Wildvögel im Landeslabor Berlin-Brandenburg positiv auf das Virus getestet, wie die Berliner Verbraucherschutzverwaltung mitteilt. Eine Bestätigung durch das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Loeffler-Institut steht noch aus. 

Auffällig viele Schwäne infiziert

In Berlin teilte die Verbraucherschutzverwaltung mit, auffällig sei die hohe Zahl an infizierten Schwänen. Betroffen seien neben Wassergeflügel auch Greifvögel, Möwen und Graureiher - vermutlich weil sie verendete Vögel fraßen. «Durch den strengen Winter hat sich die Infektionslage verschärft», stellt die Verwaltung fest. Wasservögel versammelten sich in großer Zahl auf den wenigen eisfreien Wasserflächen. Dadurch steige das Risiko der Übertragung des besonders krankheitserregenden Virus. In Nachbarschaftsgruppen wurden Fotos von toten Schwänen auf dem gefrorenen Landwehrkanal geteilt. 

Seit Herbst 41 Wildvögel in Berlin verendet

Im Zusammenhang mit dem seit Herbst 2025 andauernden Ausbruchsgeschehen, sind in Berlin den Angaben der Verwaltung zufolge bislang 41 Wildvögel verendet. Deutschlandweit erreichte die Ausbreitung der hochansteckenden Virusvariante H5N1 eine neue, dramatische Dimension. Besonders betroffen war Brandenburg, wo nach Behördenangaben allein mehr als 1.000 Kraniche im Linumer Teichgebiet verendeten.

Kranke oder tote Tiere keinesfalls anfassen

Kranke oder tote Tier sollten auf keinen Fall angefasst werden, rät die Verwaltung, auch einzelne Federn nicht. Wer tote oder erkrankte Kraniche, Wasser-, Raben- oder Greifvögel findet, sollte den Fund der zuständigen Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Bezirks melden. Der derzeit vornehmlich auftretende Subtyp H5N1 ist in der Vergangenheit in Einzelfällen bei engem Kontakt mit erkrankten Vögeln auch auf den Menschen übertragen worden und hat teils zu Erkrankungen geführt – die Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher jedoch nicht nachgewiesen, wie die Behörde erklärt.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Vogelgrippevirus zirkuliert in der Berliner Wildvogelpopulation
Veröffentlichung: 6. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 6. Februar 2026

Weitere Meldungen

DFB-Pokalfinale 2025

© dpa

Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin

Das DFB-Pokalfinale bleibt bis mindestens 2030 in Berlin. Neue Maßnahmen sollen chaotische Zustände beim Einlass verhindern. Was sich am Olympiastadion ändern soll.  mehr

Amerika-Gedenkbibliothek

© dpa

Berlin öffnet Türen: Orte zum Aufwärmen

Zeitungen lesen, aufwärmen und neue Leute treffen: In Berlin öffnen zahlreiche Orte kostenlos ihre Türen – nicht nur für Obdachlose, sondern für alle, die Wärme und Gemeinschaft suchen.  mehr