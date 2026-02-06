Glatteis: Erneute Unwetterwarnung am Freitag

In Brandenburg waren der Berliner Speckgürtel und weite Teile des Nordens betroffen. Bereits am Donnerstag hatte es eine solche Unwetterwarnung gegeben. Der DWD empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Außerdem solle man sein Verhalten im Straßenverkehr anpassen und Decken und warme Getränke mitführen. Die Warnung gilt bis 9 Uhr.