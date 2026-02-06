Aktuelle Sprache: Deutsch

Glatteis: Erneute Unwetterwarnung am Freitag

Schneewetter

Schnee liegt auf den Straßen am Checkpoint Charlie.

Bereits am Donnerstag warnten Meteorologen vor spiegelglatten Straßen. Für Berlin und Brandenburg gibt es nun erneut eine Warnung.

Wegen Glatteises hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Berlin und Teile Brandenburgs für den Morgen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich gefrierenden Regen, hieß es auf der Warn-App Katwarn.

Warnung gilt bis 9 Uhr

In Brandenburg waren der Berliner Speckgürtel und weite Teile des Nordens betroffen. Bereits am Donnerstag hatte es eine solche Unwetterwarnung gegeben. Der DWD empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Außerdem solle man sein Verhalten im Straßenverkehr anpassen und Decken und warme Getränke mitführen. Die Warnung gilt bis 9 Uhr.

Weiterhin kein Betrieb am BER

Am Hauptstadtflughafen BER sind aktuell wegen Blitzeises und Eisregens weiterhin keine Starts und Landungen möglich. Es sei unklar, wann der Betrieb wieder starten könne, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Morgen.

Autor:in: BerlinOnline
Weiterführende Informationen: Wetter-Vorhersage
Veröffentlichung: 4. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 6. Februar 2026

