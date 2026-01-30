Berlin hat jetzt einen Baustellen-Koordinator

© dpa
Fokus auf die Jugend: Berlin startet Olympia-Kampagne
Die Berliner Olympia-Kampagne setzt voll auf die Jugend und wie sie von den Spielen profitieren könnte. Bei der Vorstellung richtet sich der Bürgermeister auch direkt an die Kinder. mehr
© dpa
Der ehemalige Geschäftsführer der BVG Projekt GmbH, Jörg Seegers, wird Baustellen-Beauftragter für Berlin. Seegers übernimmt die Aufgabe ehrenamtlich ab dem 1. Februar, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.
Zu seinen Aufgaben gehöre, Bauarbeiten im Berliner Verkehrsnetz besser abzustimmen, Beeinträchtigungen zu verringern und Abläufe effizienter zu machen.
«Er wird die verschiedenen Akteure – Bezirke, Leitungsbetriebe, Bauunternehmen und Verwaltung – besser miteinander verzahnen und so spürbar dazu beitragen, dass der Verkehr in unserer Stadt trotz intensiver Bautätigkeit flüssiger läuft», erklärte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Den Angaben der Verwaltung zufolge war Seegers viele Jahre mit der Planung, Steuerung und Umsetzung großer Bauprojekte im öffentlichen Nahverkehr betraut. Aus der Praxis kenne er die Anforderungen an Bauabläufe im dicht genutzten städtischen Raum genau.
Zu Seegers Aufgaben gehören unter anderem: