Berlin hat jetzt einen Baustellen-Koordinator

Berlins neuer Baustellenkoordinator

Seegers soll unter anderem die illegale Ausdehnung von Baustellenflächen verhindern. (Archivbild)

Der ehemalige Geschäftsführer der BVG Projekt GmbH, Jörg Seegers, wird Baustellen-Beauftragter für Berlin. Seegers übernimmt die Aufgabe ehrenamtlich ab dem 1. Februar, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.

Zu seinen Aufgaben gehöre, Bauarbeiten im Berliner Verkehrsnetz besser abzustimmen, Beeinträchtigungen zu verringern und Abläufe effizienter zu machen. 

Seegers jahrelang mit Planung, Steuerung und Umsetzung großer Bauprojekte betraut

«Er wird die verschiedenen Akteure – Bezirke, Leitungsbetriebe, Bauunternehmen und Verwaltung – besser miteinander verzahnen und so spürbar dazu beitragen, dass der Verkehr in unserer Stadt trotz intensiver Bautätigkeit flüssiger läuft», erklärte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Den Angaben der Verwaltung zufolge war Seegers viele Jahre mit der Planung, Steuerung und Umsetzung großer Bauprojekte im öffentlichen Nahverkehr betraut. Aus der Praxis kenne er die Anforderungen an Bauabläufe im dicht genutzten städtischen Raum genau.

Abstimmungen verbessern und Schlafbaustellen vermeiden

Zu Seegers Aufgaben gehören unter anderem:

  • die Koordinierung großer Bauvorhaben mit jahrelangem Vorlauf
  • die Verbesserung von Informationen der betroffenen Öffentlichkeit
  • eine verbesserte Abstimmung der Beteiligten, Verwaltungen und Aufgabenträger
  • die Verhinderung illegaler Ausdehnung von Baustellenflächen
  • die Bekämpfung sogenannter Schlafbaustellen, an denen zeitweise nicht gearbeitet wird

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Veröffentlichung: 30. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 30. Januar 2026

