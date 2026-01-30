Berlin hat jetzt einen Baustellen-Koordinator

«Er wird die verschiedenen Akteure – Bezirke, Leitungsbetriebe, Bauunternehmen und Verwaltung – besser miteinander verzahnen und so spürbar dazu beitragen, dass der Verkehr in unserer Stadt trotz intensiver Bautätigkeit flüssiger läuft», erklärte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Den Angaben der Verwaltung zufolge war Seegers viele Jahre mit der Planung, Steuerung und Umsetzung großer Bauprojekte im öffentlichen Nahverkehr betraut. Aus der Praxis kenne er die Anforderungen an Bauabläufe im dicht genutzten städtischen Raum genau.