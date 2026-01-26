Europaplatz wird ab Februar umgestaltet

Für den Platz an der Invalidenstraße sind unter anderem barrierefreie Bewegungskorridoren zwischen Bahnhof und Bus- und Tramhaltestellen sowie neue Sitz- und Wartebereiche vorgesehen. Außerdem sollen 30 hitzeresiliente Bäume gepflanzt werden. Auch eine Fahrradabstellanlage mit einem begrünten Dach für rund 220 Fahrräder und acht Lastenräder ist geplant. Die Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz wird den Angaben zufolge erneuert und mit moderner Anzeigetechnik ausgestattet sowie die Fußgängerfurt zur Straßenbahn um fünf Meter erweitert.