Sorgentelefon zum Zeugnistag am Freitag

Nicht immer entsprechen die Zensuren den Wünschen und Erwartungen. Kinder und Eltern können sich von den Mitarbeitenden des Sorgentelefons informieren und beraten lassen. Die Fachleute geben unter anderem Tipps und Hinweise zum Umgang mit den Zeugnisnoten, aber auch zu schulischen Handlungsmöglichkeiten und Unterstützungsangeboten.