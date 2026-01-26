Aktuelle Sprache: Deutsch

Sorgentelefon zum Zeugnistag am Freitag

Zeugnis

Symbolbild

© dpa

Nächste Woche starten die Winterferien für die Berliner Schülerinnen und Schüler. Zunächst steht aber am Freitag die Vergabe der Halbjahreszeugnisse aus. Die entsprechenden Sorgen-Telefone sind von 13 bis 18 Uhr erreichbar.

Nicht immer entsprechen die Zensuren den Wünschen und Erwartungen. Kinder und Eltern können sich von den Mitarbeitenden des Sorgentelefons informieren und beraten lassen. Die Fachleute geben unter anderem Tipps und Hinweise zum Umgang mit den Zeugnisnoten, aber auch zu schulischen Handlungsmöglichkeiten und Unterstützungsangeboten.

Telefon von 13 bis 18 Uhr erreichbar

Je nach Schulform ist das vertrauliche und kostenlose Angebot unter unterschiedlichen Nummern zu erreichen: Für Grundschulen lautet die Durchwahl (030) 902 276 028, für Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen (030) 902 275 865 und für Gymnasien (030) 902 275 771.

Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren

Für Fragen an die Experten für Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt lautet die Nummer (030) 902 276 028, für den Bereich Berufliche Schulen (030) 902 276 058. Neben dem Sorgentelefon gibt es außerdem Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ).

Autor:in: BerlinOnline
Quelle: Pressemitteilung der Senats­verwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Veröffentlichung: 26. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2026

