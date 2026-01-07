Polizei warnt vor Gefahren auf zugefrorenen Seen

Die Temperaturen kommen auch am Mittwoch nicht über den Gefrierpunkt hinaus: Bei Höchstwerten zwischen minus 3 und minus 1 Grad herrscht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet Dauerfrost. In den Morgenstunden besteht örtlich Schnee- und Eisglätte. In der Nacht zum Donnerstag wird es den Wetterexperten nach bitterkalt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 10 Grad, im Südosten Brandenburgs teils bis zu minus 13 Grad. Von Westen ziehen im Verlauf Wolken auf, stellenweise fällt bereits etwas Schnee. Am Donnerstag und Freitag verdichten sich die Wolken weiter. Von Westen und Südwesten greift dem DWD zufolge wiederholt Schneefall auf die Region über, der am Freitagabend in Schneeregen übergehen kann. Auch das Wochenende bleibt winterlich mit Dauerfrost, einzelnen Schneeschauern und teils zweistelligen Minusgraden in den Nächten.