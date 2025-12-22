Berlin liefert 3.000 Bodycams an Polizei und Feuerwehr aus

Entsprechend sollen zum 29. Dezember 2.300 der kleinen Videokameras an die Polizei und 700 an die Feuerwehr geliefert werden. «Damit machen wir den finalen Schritt aus dem Probebetrieb in den täglichen Dienst. Rund 3 Millionen Euro hat das Land Berlin dafür in die Hand genommen», so Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Bodycams leisteten einen wichtigen Beitrag, um Gewalt gegen Einsatzkräften vorzubeugen, Transparenz bei behördlichem Handeln zu fördern und eine beweissichere Dokumentation von Straftaten sicherzustellen.