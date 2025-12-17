Gedenken an islamistischen Anschlag 2016 in Berlin

Im Anschluss gedenken die Teilnehmer am Mahnmal «Der Riss» an der Kirche schweigend der Opfer. Um 20.00 Uhr verliest Pfarrerin Sarah-Magdalena Kingreen die Namen der Opfer. Zur Uhrzeit der Tat um 20.02 Uhr werden wie in den vergangenen Jahren die Kirchenglocken geläutet. Wegner betonte: «Es ist wichtig, dass wir jedes Jahr in der Gedächtniskirche der Opfer gedenken – aber uns auch erinnern an die Erstversorger und Helferinnen und Helfer, die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die Schausteller, die den Terroranschlag am 19. Dezember vor Ort erlebt haben.» Berlin werde diese Menschen nicht vergessen. «Der Terroranschlag muss uns immer eine Mahnung sein.»