Gedenken an islamistischen Anschlag 2016 in Berlin

Kerzen brennen bei einem Gedenken zum 8. Jahrestag des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz auf den Stufen des Mahnmals «Goldener Riss».

Zum neunten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember ist wieder eine Gedenkveranstaltung geplant.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nimmt am Abend an der ökumenischen Gedenkandacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz teil. 

«Der Terroranschlag muss uns immer eine Mahnung sein»

Im Anschluss gedenken die Teilnehmer am Mahnmal «Der Riss» an der Kirche schweigend der Opfer. Um 20.00 Uhr verliest Pfarrerin Sarah-Magdalena Kingreen die Namen der Opfer. Zur Uhrzeit der Tat um 20.02 Uhr werden wie in den vergangenen Jahren die Kirchenglocken geläutet. Wegner betonte: «Es ist wichtig, dass wir jedes Jahr in der Gedächtniskirche der Opfer gedenken – aber uns auch erinnern an die Erstversorger und Helferinnen und Helfer, die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die Schausteller, die den Terroranschlag am 19. Dezember vor Ort erlebt haben.» Berlin werde diese Menschen nicht vergessen. «Der Terroranschlag muss uns immer eine Mahnung sein.»

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 17. Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: 17. Dezember 2025

