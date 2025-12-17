Gedenken an islamistischen Anschlag 2016 in Berlin

© dpa
Berlin bekommt Margot-Friedländer-Platz
Der Platz direkt vor dem Berliner Landesparlament soll künftig Margot Friedländers Namen tragen. Warum die Entscheidung gerade für diesen Ort gefallen ist. mehr
Zum neunten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember ist wieder eine Gedenkveranstaltung geplant.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nimmt am Abend an der ökumenischen Gedenkandacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz teil.
Im Anschluss gedenken die Teilnehmer am Mahnmal «Der Riss» an der Kirche schweigend der Opfer. Um 20.00 Uhr verliest Pfarrerin Sarah-Magdalena Kingreen die Namen der Opfer. Zur Uhrzeit der Tat um 20.02 Uhr werden wie in den vergangenen Jahren die Kirchenglocken geläutet. Wegner betonte: «Es ist wichtig, dass wir jedes Jahr in der Gedächtniskirche der Opfer gedenken – aber uns auch erinnern an die Erstversorger und Helferinnen und Helfer, die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die Schausteller, die den Terroranschlag am 19. Dezember vor Ort erlebt haben.» Berlin werde diese Menschen nicht vergessen. «Der Terroranschlag muss uns immer eine Mahnung sein.»