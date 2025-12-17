Polizei vertieft Zusammenarbeit mit Krisendienst

Vor allem gehe es bei der Zusammenarbeit um die Einbindung des Krisendienstes in die Aus- und Fortbildung der Polizei. So sollen Polizisten noch stärker mit den Angeboten im Umgang mit psychischen Ausnahmelagen wie Selbsttötungs-Situationen vertraut gemacht werden. Bei Einsätzen der Polizei soll früh ein qualifizierter Krisendienst integriert werden. Durch das gemeinsame Vorgehen könne geschultes Personal schneller hinzugezogen werden, um Menschen in psychischen Krisen zu unterstützen. Die bereits 2011 zwischen der Polizei und dem Krisendienst geschlossene Kooperationsvereinbarung wurde nun überarbeitet und erneuert.