Feuerwehr unterrichtet neues Schulfach in Berlin

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigen sich begeistert von dem neuen Projekt. «So ein Unterricht fördert gegenseitiges Verständnis und Respekt», sagte Günther-Wünsch. Das sei nicht unwichtig mit Blick auf die Randale in manchen Stadtteilen in der Silvesternacht. «Und als Tochter eines Polizisten freue ich mich, wenn ich Uniformen in einer Schule sehe», meinte sie mit einem Lächeln Richtung der zahlreichen Feuerwehrleute an diesem Morgen. «Wir machen hier Unterricht auf der Höhe der Zeit.» Feuerwehrchef Karsten Homrighausen betonte: «Wir versprechen uns sehr viel davon. Wir wollen zeigen, wer wir sind und was wir machen.» Wenn sich daraus Bewerbungen ergeben sollten, umso besser. «Erzählt es weiter», rief er den Schülern zu. «Für uns alles ist das der geilste Beruf der Welt.»