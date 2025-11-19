Landeseigene Unternehmen investieren in Klimaschutz

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ergänzte, der Klimapakt sei die größte gemeinsame Aktion, die es bisher in Berlin zum Klimaschutz gegeben habe. «Für die Transformation unserer Energieversorgung und unserer Wirtschaft sind milliardenschwere Investitionen notwendig.» Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) wies darauf hin, dass auch die Berliner Bäder-Betriebe 204 Millionen Euro für Klimapaktmaßnahmen erhalten. Davon sind allein rund 168,3 Millionen Euro für Grund- oder Teilsanierungen gedacht.