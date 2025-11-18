Comeback für die Friedrichstraße: Mehr Platz zum Flanieren

«Nach dem Fall der Mauer wurde die Friedrichstraße zu einem interessanten Einkaufsboulevard. Doch leider sind diese Zeiten vorbei», beklagte der CDU-Politiker. «Wir wollen die Friedrichstraße wieder zu einem urbanen, attraktiven Boulevard entwickeln.» Das Ziel sei ihr Comeback. Unter anderem ist vorgesehen, auf dem Abschnitt zwischen der Schützenstraße und Unter den Linden die Bürgersteige zu verbreitern und dafür auf Parkflächen zu verzichten. Dadurch soll außerdem Platz für zusätzliche Straßenbäume entstehen, aber auch für Sitzgelegenheiten etwa vor Cafés.