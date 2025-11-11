Aktuelle Sprache: Deutsch

13.000 Tonnen Salz: BSR rüstet sich für den Winterdienst

Winterdienst in Berlin

Ein Fahrzeug der Berliner Stadtreinigung (BSR) kehrt Schnee vor dem Brandenburger Tor. (Archivbild)

Mit Tausenden Tonnen Streugut will die Berliner Stadtreinigung (BSR) in diesem Winter die Fahrbahnen der Hauptstadt von glatten Straßen befreien.

In den Streugutlagern befinden sich Vorräte von etwa 13.000 Tonnen Salz, 2.100 Kubikmetern Sole und 5.000 Tonnen Splitt, wie das Unternehmen mitteilte. Den Winterdienst übernehmen demnach rund 2.300 Beschäftigte mit 540 Räum- und Streu­fahr­zeugen.

BSR nicht für Privatstraßen zuständig

Die BSR sieht sich für die kommende Winterperiode gut vorbereitet und ist eigenen Angaben zufolge für Fahrbahnen und Fußgängerüberwege, Radwege, Haltestellen und bestimmten Plätze und Fußgängerzonen zuständig. Für Gehwege, Mülltonnen und Privatstraßen seien indes Anlieger oder Anwohner zuständig.

Fahrweise an Witterung anpassen

Auto- und Radfahrende sollten ihre Fahrweise der jeweiligen Witterung anpassen, den Winterdienst­fahrzeugen ein zügiges Durchkommen ermög­lichen und aufeinander Rücksicht nehmen. Autofahrer müssen bei winter­lichen Straßen­verhältnissen Winter­reifen oder Allwetterreifen verwenden. Über größere Einsätze informiert die BSR auf dem Kurznachrichtendienst X.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 11. November 2025
Letzte Aktualisierung: 11. November 2025

