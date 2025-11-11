13.000 Tonnen Salz: BSR rüstet sich für den Winterdienst

© BSR
Mit Tausenden Tonnen Streugut will die Berliner Stadtreinigung (BSR) in diesem Winter die Fahrbahnen der Hauptstadt von glatten Straßen befreien.
In den Streugutlagern befinden sich Vorräte von etwa 13.000 Tonnen Salz, 2.100 Kubikmetern Sole und 5.000 Tonnen Splitt, wie das Unternehmen mitteilte. Den Winterdienst übernehmen demnach rund 2.300 Beschäftigte mit 540 Räum- und Streufahrzeugen.
Die BSR sieht sich für die kommende Winterperiode gut vorbereitet und ist eigenen Angaben zufolge für Fahrbahnen und Fußgängerüberwege, Radwege, Haltestellen und bestimmten Plätze und Fußgängerzonen zuständig. Für Gehwege, Mülltonnen und Privatstraßen seien indes Anlieger oder Anwohner zuständig.
Auto- und Radfahrende sollten ihre Fahrweise der jeweiligen Witterung anpassen, den Winterdienstfahrzeugen ein zügiges Durchkommen ermöglichen und aufeinander Rücksicht nehmen. Autofahrer müssen bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen oder Allwetterreifen verwenden. Über größere Einsätze informiert die BSR auf dem Kurznachrichtendienst X.
