Winterjacken gesucht: Stadtmission sammelt für Bedürftige

Die gespendeten Jacken werden anschließend in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission ausgegeben. Den Angaben nach kommen täglich bis zu 180 bedürftige Menschen dorthin. Die «WrapUp Day» genannte Initiative stammt demnach aus dem Vereinigten Königreich und findet zum dritten Mal in Berlin statt. Dahinter stecken verschiedene Organisationen wie die Berliner Stadtmission und die britische Wohltätigkeitsorganisation «Hands On London».