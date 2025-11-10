Aktuelle Sprache: Deutsch

Winterjacken gesucht: Stadtmission sammelt für Bedürftige

Berliner Stadtmission

Wer eine ungenutzte Winterjacke hat, kann diese spenden. (Archivbild)

© dpa

Die Berliner Stadtmission ruft angesichts der sinkenden Temperaturen zum Spenden von warmen Winterjacken und -mänteln auf.

«Viele Menschen in Berlin haben keine eigene Wohnung, manche haben nicht mal eine warme Jacke, in die sie sich bei Wind und Wetter kuscheln können», teilte die Stadtmission mit. 

Sammelstelle am Washingtonplatz

Um diesen Menschen zu helfen, werden von Dienstag bis Donnerstag saubere, intakte und warme Mäntel und Jacken gesammelt. Jeweils zwischen 7 Uhr und 9 Uhr können diese an der Sammelstelle am Washingtonplatz am Hauptbahnhof an Ständen mit blau-roten Flaggen abgegeben werden. 

Ausgabe in der Berliner Stadtmission

Die gespendeten Jacken werden anschließend in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission ausgegeben. Den Angaben nach kommen täglich bis zu 180 bedürftige Menschen dorthin. Die «WrapUp Day» genannte Initiative stammt demnach aus dem Vereinigten Königreich und findet zum dritten Mal in Berlin statt. Dahinter stecken verschiedene Organisationen wie die Berliner Stadtmission und die britische Wohltätigkeitsorganisation «Hands On London».

Kältehilfe und Kältebusse


  • Kältehilfetelefon der Gebewo pro gGmbH: 030 343 971 40 (Täglich von Oktober bis April von 19 bis 23 Uhr)
  • Hilfe-Hotline für obdachlose Menschen der Obdachlosen-TaskforceX: 0157 805 978 70 (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr)
  • Kältebus der Berliner Stadtmission: 030 690 333 690 (Täglich von November bis März von 20 bis 2 Uhr)
  • Wärmebus des DRK-Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.: 030 600 300 1010 (Täglich von November bis März von 18 bis 24 Uhr)
  • Karuna Sub – Buslinie für obdachlose Menschen: 0157 866 050 80 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr)
  • In Notfällen: 110 oder 112

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 10. November 2025
Letzte Aktualisierung: 10. November 2025

