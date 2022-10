Schillerkiez

Die Schillerpromenade, die sich etwa in Nord-Süd-Richtung mitten durch den Kiez zieht und von alten Platanen gesäumt wird, ist eine Mini-Oase zwischen den - wenn auch prächtig gestalteten - Häuserschluchten. Parkbänke laden zum Verweilen und Durchatmen ein. Die Wiesenflächen und die Kopfsteinpflasterstraßen sorgen vor allem in den Sommermonaten für fast dörfliches Flair und Parkstimmung. Die Innenhöfe der Häuser sind manchmal schmal und manchmal sehr groß, aber in fast allen Fällen mit alten Bäumen begrünt.Das weitläufige Tempelhofer Feld ist nicht nur für die Anwohner:innen eine beliebte Freizeitfläche, sondern auch für Berliner:innen aus anderen Kiezen und Tourist:innen. Ruhe finden gestresste Großstädter auf den Kirchhöfen südlich und südöstlich des Kiezes. Im Norden schließt sich der Volkspark Hasenheide an. Das Wahrzeichen des Schillerkiezes ist die Genezareth-Kirche auf dem kreisrunden Herrfurthplatz. Auffallend ist auch die ehemalige Königlich Preußische Baugewerkschule, ein massives Backsteingebäude am Ende der Schillerpromenade aus dem frühen 20. Jahrhundert.