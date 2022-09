Je nach Auffassung gehört der schöne Fritz-Schloß-Park am Poststadion zum Stephankiez dazu oder er liegt eben "nur" in der Nähe. Im Park gibt es unter anderem einen Kinderbauhof und Abenteuerspielplatz, einen Matschplatz mit Wasserpumpe, einen Kletterpfad, einen Rodelhang, eine Minigolfanlage und einen Rundweg mit Fitnessgeräten. Weitere Grünanlagen in der Nähe sind der Moabiter Stadtgarten, der Unionpark Berlin und der Kleine Tiergarten. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Kiez sind die Heilige-Geist-Kirche an der Perleberger Straße und der Gedenkort Güterbahnhof Moabit . Auf der Putlitzbrücke steht das Deportationsmahnmal Putlitzbrücke, das von Bildhauer Volkmar Haase gestaltet wurde.