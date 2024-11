Das sogenannte «Streetfischen» oder «Cityfischen» erobert die Hauptstadt seit einigen Jahren. Die Trendsportart verlegt das beschauliche Angeln in die urbanen Stadtzentren. Streetfischer sind in der Regel mit leichter Ausrüstung und Smartphone unterwegs. Sie angeln nach der «Catch and release»-Methode: Fische werden gefangen, möglichst eindrucksvoll fotografiert und anschließend wieder freigelassen. Da Berlin über zahlreiche gut erreichbare Kanäle in der Innenstadt verfügt, ist das Revier bei Cityfischern beliebt.



Doch auch für den traditionellen Angler hält die Hauptstadt einige Möglichkeiten bereit, den Großstadtfischen aufzulauern. Wannsee, Weißer See, Spree und Malchower See laden unter anderem zum gemütlichen Angeln ein.



Zahlreiche Angelclubs und -vereine unterstützen Hobbysportler mit Ausrüstung und Tipps zu den besten Angelspots.