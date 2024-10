Schwimmhalle Zingster Straße

In der Schwimmhalle stehen ein 25-m-Becken sowie ein Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Das Schwimmbad ist sehr gut angebunden: Ganz in der Nähe befinden sich die S-Bahn-Stationen Hohenschönhausen und Wartenberg. In den Sommermonaten schließt das Bad saisonbedingt.



Hinweis: Aufgrund einer Teilsanierung bleibt das Schwimmbad ab dem 26. Mai 2023 für mindestens zwei Jahre geschlossen.