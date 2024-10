Seebad Friedrichshagen

In diesem Strandbad am See in Berlin-Friedrichshagen, können die Besucher den Müggelsee von seiner schönsten Seite bewundern. Während es sich die Erholungssuchenden am Sandstrand bequem machen können, können sich die aktiveren Besucher vom Sprungturm aus ins Wasser stürzen. Kinder können derweil unter Aufsicht eines Rettungsschwimmers im Wasser planschen.