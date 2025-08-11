© dpa
Zum Start in die Adventszeit können Lauffans Berlins ältesten Crosslauf absolvieren.
Der Herbstwaldlauf oder auch Gunni-Sachs-Gedenklauf, ist ein Crosslauf, der durch den Tegeler Forst führt. Rund 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können entweder den Hauptlauf über 11 Kilometer oder auch unterschiedliche kürzere Strecken wählen, je nach Alter und Interesse. Es gibt noch den Familienlauf mit 1,9 Kilometer, den Funlauf & Walking mit 6 Kilometer, U8-U12 mit 1,9 Kilometer, U14-U16 mit 3,8 Kilometer und den U18-U20 mit 6 Kilometer. Jeder Finisher erhält eine Medaille. Der traditionelle Jahresabschluss findet immer am ersten Advent statt. Deswegen gibt es Christstollen und Tee. Für die Teilnehmenden geht es vor allem darum, Spaß zu haben. Aus Anerkennung für das Wirken von Stephan "Gunni" Sachs um und für den Verein, trägt dieser Lauf seit 2014 den Zusatznamen: Gunni-Sachs-Gedenklauf.
Um beim Familienlauf teilnehmen zu können, muss das Team aus mindestens 3 Teilnehmern bestehen. Davon muss ein Teilnehmer zwischen 2020 und 2016 und ein weiterer Teilnehmer vor 2015 geboren sein. Die Familie muss gemeinsam in das Ziel einlaufen. Der jüngste Teilnehmer trägt die Startnummer.
Entlang von Wanderwegen und abwechselnd Forstwegen durch den Tegeler Forst, zeigt sich die Strecke flach bis hügelig.
