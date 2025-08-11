Der Herbstwaldlauf oder auch Gunni-Sachs-Gedenklauf, ist ein Crosslauf, der durch den Tegeler Forst führt. Rund 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können entweder den Hauptlauf über 11 Kilometer oder auch unterschiedliche kürzere Strecken wählen, je nach Alter und Interesse. Es gibt noch den Familienlauf mit 1,9 Kilometer, den Funlauf & Walking mit 6 Kilometer, U8-U12 mit 1,9 Kilometer, U14-U16 mit 3,8 Kilometer und den U18-U20 mit 6 Kilometer. Jeder Finisher erhält eine Medaille. Der traditionelle Jahresabschluss findet immer am ersten Advent statt. Deswegen gibt es Christstollen und Tee. Für die Teilnehmenden geht es vor allem darum, Spaß zu haben. Aus Anerkennung für das Wirken von Stephan "Gunni" Sachs um und für den Verein, trägt dieser Lauf seit 2014 den Zusatznamen: Gunni-Sachs-Gedenklauf.