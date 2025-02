Seit 2014 starten jährlich im Mai auf 34 oder 35 Strecken in 33 Ländern Läufer und Rollstuhlfahrer unter dem Motto "Laufen für die, die nicht laufen können".



Statt einer Ziellinie gibt es das virtuelle Catcher Car, das sich 30 Minuten nach dem Start mit 14 km/h in Bewegung setzt und die Laufstrecke abfährt, wobei es jede halbe Stunde um 1 km/h schneller wird. Überholte Teilnehmende erhalten ein eindeutiges Signal über die Wings for Life World Run App, sobald sie vom virtuellen Catcher Car eingeholt wurden und scheiden damit aus dem Rennen aus. Nur einer bleibt übrig. Dieser ist der Sieger des Wohltätigkeitslaufes und erhält im Folgejahr einen freien Startplatz am Ort seiner Wahl. Die Frau und der Mann, die weltweit die längste Strecke gelaufen sind, werden globale Wings for Life World Run Champions und erhalten als speziellen Preis eine Weltreise.



Alle Startgelder und Spenden fließen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung und helfen dabei, Querschnittslähmung zu heilen.