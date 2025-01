Volvo Tierparklauf

Der Tierparklauf verspricht tierisch gute Stimmung und animiert insbesondere Laufeinsteiger und Familien, die Laufschuhe zu schnüren und im Wettkampf ihr Bestes zu geben.



An beiden Tagen des Wochenendes stehen verschiedene Strecken und Disziplinen zur Auswahl. Neben den 10-km- und 5-km-Strecken für die Erwachsenen können die Kinder zwischen einer 1,2-km und einer 700-m-Strecke wählen. Wer sich gerne mit Mama oder Papa, Oma oder Opa misst, tritt beim Generationenlauf an. Dabei muss der Altersunterschied zwischen den beiden Läufer*innen mindestens 20 Jahre betragen. Am Samstag gibt es noch den Trailrun über 6 km und am Sonntag den Walkinglauf über 5 km.



Der Tierparklauf ist ein besonderer Lauf im deutschen Rennkalender, der 2012 im Osten der Sportmetropole seine Premiere feierte.



Zu den Highlights des Laufevents gehören der freie Eintritt in den Tierpark Berlin für LäuferInnen mit ihrer Startnummer und das Lauf-Festival für die ganze Familie auf der Veranstaltungswiese im Tierpark Berlin.

Nach dem Zieleinlauf erhält jede/r TeilnehmerIn eine Finisher-Medaille.