Mammutmarsch Berlin

Die Strecke wird noch bekannt gegeben. Die Veranstalter versuchen, die abwechslungsreiche Strecke so zu setzen, dass große Straßen vermieden werden. Man wird auf weichen Untergründen (Wald- und Feldwege) ebenso laufen wie auf Straßen und Schotterwegen.



Die Strecke wird in einer ausgedruckten Übersichtskarte mit Markierung angeboten und auch vorab in GPS-Form. Es wird empfohlen, die Navigation per GPS zu nutzen, da man auch nachts läuft.