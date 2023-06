Der Frohnauer Stundenlauf ist eine inklusive Laufveranstaltung im Norden Berlins. Der Lauf führt rund um das P.A.N. Zentrum für Post-Akute Neurorehabilitation im Wildkanzelweg in Berlin-Frohnau. Bei dem Wettbewerb laufen Sportbegeisterte mit und ohne Behinderung so viele Runden, wie sie in einer Stunde schaffen. Auch eine Teilnahme als Staffel und ein Halbstundenlauf sind möglich. Für die Jüngsten ist ein Bambinilauf im Angebot. Der Frohnauer Stundenlauf ist Teil des traditionellen Sommerfests am P.A.N. Zentrum.