Run Berlin (Stadtlauf)

Run Berlin - ehemals Stadtlauf Berlin - ist ein Halbmarathon durch den Südwesten der Hauptstadt. Optional können die Läufer aber auch einen Viertelmarathon absolvieren.

Stadtlauf Berlin 2020: Die Strecke

Der Startschuss fällt um 9 Uhr in der Steglitzer Schloßstraße. Das Start-Ziel-Gebiet befindet sich auf Höhe der Sportscheck-Filiale hinter der Kreuzung Schloßstraße / Ahornstraße. Im Uhrzeigersinn geht es unter anderem vorbei am Botanischen Garten, über die Pacelliallee, die Mecklenburgische Straße und die Bundesallee zurück zum Ausgangspunkt. An der Strecke sind für die Läufer Verpflegungsstellen eingerichtet, an denen Wasser und isotonische Getränke ausgegeben werden.