Jetski fahren

Jetboote locken mit rasantem Spaß im kühlen Wasser. Da die Berliner Wassersportreviere ziemlich gut besucht sind, gelten für Jetskifahrer jedoch besondere Regelungen.

Wer die Hauptstadt entspannt und im ruhigen Tempo von ihrer Wasserseite aus erkunden möchte, findet in den kleinen, reaktionsschnellen und wendigen Jetskis einen passenden Untersatz. Wer jedoch spritzigen Spaß und Jetboot-Akrobatik erwartet, kann diesen Wassersport weder in Berlin noch im Berliner Umland ausüben.



Außerhalb ausgewiesener Jetski-Strecken müssen Wassermotorräder nämlich auf geraden und vorhersehbaren Kursen bewegt werden - also ohne schnelle Drehungen oder Figuren zu absolvieren. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass andere Wassersportler sich auf den Kurs der Jetboote einrichten können und Kollisionen vermeiden. In Berlin und Brandenburg gibt es keine entsprechend ausgewiesene Strecken oder Flächen für Wassermotorräder. Grundsätzlich sind Jetskifahrer allen anderen Wasserfahrzeugen gegenüber ausweichpflichtig.