Eisbahn im Strandbad Wendenschloss

Ab dem 27. November 2024 verwandelt sich das Strandbad Wendenschloss in Berlin-Köpenick in eine zauberhafte Winterwelt mit einer Eisbahn direkt am Wasser.

Ob Familien, Freunde oder Kollegen – hier gibt es für jeden das passende Eislauf- und Wintererlebnis: von Familientagen mit Elsa und Olaf über spannende Eisstock-Matches bis hin zur 80er/90er Jahre Eisdisco. Freut euch auf gemütliche Markthütten mit kulinarischen Köstlichkeiten und Après-Ski-Partys, die euch in eine winterliche Feierlaune versetzen.

Informationen, Adresse und Öffnungszeiten

