Eisbahn im Center am Potsdamer Platz

Eisbahnen in Berlin
Schlittschuhe an und los: Auf den Berliner Eisbahnen vergehen kalte Wintertage wie im Flug. mehr
Im ehemaligen Sony Center am Potsdamer Platz lädt eine neue Eisbahn zum Schlittschuhlaufen ein.
Die 600m² große, moderne Eisfläche bietet echtes Eis und ist durch das ikonische Glasdach des Centers am Potsdamer Platz geschützt. Die Eisbahn ist Bestandteil des Center on Ice, einem stimmungsvollen Winterparadies mit Weihnachtsmarkt, Streetfood und Winterbar. Freitags und samstags tanzen Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer bei Eisdisko und Weekend Vibes über das Eis. Kinder dürfen sich auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen.
