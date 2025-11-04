Eisbahn im Center am Potsdamer Platz

Eislaufen

© dpa

Im ehemaligen Sony Center am Potsdamer Platz lädt eine neue Eisbahn zum Schlittschuhlaufen ein.

Die 600m² große, moderne Eisfläche bietet echtes Eis und ist durch das ikonische Glasdach des Centers am Potsdamer Platz geschützt. Die Eisbahn ist Bestandteil des Center on Ice, einem stimmungsvollen Winterparadies mit Weihnachtsmarkt, Streetfood und Winterbar. Freitags und samstags tanzen Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer bei Eisdisko und Weekend Vibes über das Eis. Kinder dürfen sich auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen.

Informationen, Adresse und Öffnungszeiten

 Adresse
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Saison 2025/26
27. November 2025 – 31. Januar 2026
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 12 bis 20 Uhr
Samstag: 12 bis 22 Uhr
Sonntag: 10 bis 20 Uhr Samstag: 12:00 – 22:00 Uhr Sonntag: 10:00 – 20:00 Uhr
Schlittschuhverleih
7€
Eintritt
Ab 6€, Tickets können online gebucht werden

Aktualisierung: 4. November 2025