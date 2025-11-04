Eisbahn im Center am Potsdamer Platz

Die 600m² große, moderne Eisfläche bietet echtes Eis und ist durch das ikonische Glasdach des Centers am Potsdamer Platz geschützt. Die Eisbahn ist Bestandteil des Center on Ice, einem stimmungsvollen Winterparadies mit Weihnachtsmarkt, Streetfood und Winterbar. Freitags und samstags tanzen Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer bei Eisdisko und Weekend Vibes über das Eis. Kinder dürfen sich auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen.