Baby- und Kinderflohmarkt auf dem Breitenbachplatz

Auf dem "Kleiner als 164 Markt" auf dem Breitenbachplatz werden einmal im Monat Baby- und Kindersachen verkauft.

Kinder wachsen aus ihrer Kleidung meist so schnell wieder heraus, dass sie auch nach dem Tragen oft fast wie neu aussieht. Wer dem Rechnung tragen will und nicht alles neu kaufen möchte, kann beim <164 Markt auf dem Breitenbachplatz in Berlin-Zehlendorf gebrauchte Baby- und Kinderkleidung erstehen.