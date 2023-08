Familienflohmarkt im Goerzwerk

Das Goerzwerk veranstaltet am 26. August 2023 seinen ersten Familienflohmarkt. Die Flohmarktbesucher:innen können an den Ständen nach Herzenslust stöbern. Im Angebot sind Anziehsachen für Babys, Kinder und Erwachsene sowie Kinderspielzeug aller Art. Das Goerzwerk ist ein denkmalgeschütztes Fabrikgebäude in Berlin-Zehlendorf, in dem heute Werkstätten, Ateliers, Büros, Labore und Eventlocations zu Hause sind.