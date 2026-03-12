Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst

© dpa
Lichtenberg im Portrait: Ortsteile, Wohnviertel, Freizeittipps
Nachrichten, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Freizeittipps: Berlin-Lichtenberg im Überblick. mehr
Über 600 Händlerinnen und Händler aus ganz Deutschland und dem Ausland bieten drei Tage lang ihre Antiquitäten und Trödelware feil.
Das Marktgelände zwischen dem Eingangsportal der Trabrennbahn, den Pferdeställen und der Tribüne hat eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern. Im Angebot der professionellen HändlerInnen sind rare Objekte aus allen Sammelgebieten und aus antiken Alltagsgegenständen für fast jede Gelegenheit und alle Interieurs. Privatleute überraschen mit aussortiertem Trödel und Second-Hand-Ware aus ihren Wohnungen und Kellern. Wer Vintage und Trödel liebt, gerne Schnäppchen macht oder den ausgefallenen Designklassiker finden möchte, kann hier nach Herzenslust wühlen.
An den drei Tagen verwandelt sich das Gelände der Trabrennbahn Karlshorst in ein pulsierendes Marktdorf. Rund um die Flohmarktstände können sich die Besucherinnen und Besucher mit Streetfood aus aller Welt stärken und bei Biergartenatmosphäre entspannen. Am Sonntag gibt es ein Kinderprogramm, klassisches Ostereiersuchen und das große Osterfeuer wird entzündet.
