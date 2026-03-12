Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst

4. bis 6. Apil 2026

  Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst

    © oldthing.de

    Auf einem Flohmarktstand feilschen zwei Besucherinnen mit dem Verkäufer um den Preis eines Bildes. Ein Mann und eine Frau stöbern im Warenangebot.

  • Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst

    © oldthing.de

    Gäste des Flohmarktes stöbern in Trödelware.

  Gäste des Flohmarktes stöbern in Trödelware.

    © oldthing.de

    Überblick über die Flohmarktstände an denen die Gäste das Angebot sichten.

  • Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst

    © oldthing.de

    Auf einem Flohmarktstand werden antike Lampen und anderer Trödel angeboten.

  • Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst

    © oldthing.de

    Zwei Frauen betrachten ein Second-Hand-Kleid auf dem Flohmarkt.

Über 600 Händlerinnen und Händler aus ganz Deutschland und dem Ausland bieten drei Tage lang ihre Antiquitäten und Trödelware feil.

Das Marktgelände zwischen dem Eingangsportal der Trabrennbahn, den Pferdeställen und der Tribüne hat eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern. Im Angebot der professionellen HändlerInnen sind rare Objekte aus allen Sammelgebieten und aus antiken Alltagsgegenständen für fast jede Gelegenheit und alle Interieurs. Privatleute überraschen mit aussortiertem Trödel und Second-Hand-Ware aus ihren Wohnungen und Kellern. Wer Vintage und Trödel liebt, gerne Schnäppchen macht oder den ausgefallenen Designklassiker finden möchte, kann hier nach Herzenslust wühlen.

Rahmenprogramm

An den drei Tagen verwandelt sich das Gelände der Trabrennbahn Karlshorst in ein pulsierendes Marktdorf. Rund um die Flohmarktstände können sich die Besucherinnen und Besucher mit Streetfood aus aller Welt stärken und bei Biergartenatmosphäre entspannen. Am Sonntag gibt es ein Kinderprogramm, klassisches Ostereiersuchen und das große Osterfeuer wird entzündet.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst
Öffnungszeiten
Samstag, Sonntag und Montag von 9 bis 17 Uhr
Location
Trabrennbahn Karlshorst mit Tribünenhalle
Beginn
4. April 2026
Ende
6. April 2026
Eintritt
Frei

Adresse
Treskowallee 129
10318 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 12. März 2026