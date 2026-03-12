Riesenflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst

Das Marktgelände zwischen dem Eingangsportal der Trabrennbahn, den Pferdeställen und der Tribüne hat eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern. Im Angebot der professionellen HändlerInnen sind rare Objekte aus allen Sammelgebieten und aus antiken Alltagsgegenständen für fast jede Gelegenheit und alle Interieurs. Privatleute überraschen mit aussortiertem Trödel und Second-Hand-Ware aus ihren Wohnungen und Kellern. Wer Vintage und Trödel liebt, gerne Schnäppchen macht oder den ausgefallenen Designklassiker finden möchte, kann hier nach Herzenslust wühlen.