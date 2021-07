Ikea Flohmarkt Südkreuz

Der Flohmarkt befindet sich auf dem Parkplatz der Tempelhofer Ikea-Filiale und findet jeden Sonntag statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske auf Märkten und in Warteschlangen. In Supermärkten und Geschäften muss eine FFP2-Maske getragen werden. Weitere Informationen »

Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger finden auf dem Trödelmarkt am Sachsendamm an jedem Sonntag in der Zeit von 7 bis 15 Uhr ein vielfältiges Sortiment an Büchern, Schallplatten und CDs, Bekleidung, Taschen, Haushaltswaren, Dekoration, Kunsthandwerk und kreative Accessoires. Auch Möbel und Antiquitäten sind unter den angebotenen Waren des Tempelhofer Flohmarktes und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.