Unweit der Bölschestraße befindet sich der beliebte Müggelsee , der größte See der Hauptstadt. Ein Einkaufsbummel lässt sich also gut mit einem Spaziergang am Ufer oder einer Schiffstour verbinden. Außerdem gibt es hier ein großes Strandbad und ein Restaurant mit Blick aufs Wasser. Der Müggelsee wird jährlich von mehr als 100.000 Menschen besucht.